Сумма изъятого составила порядка 50 млн рублей.

В Краснодаре полицейские изъяли свыше 420 тысяч пачек сомнительных сигарет. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Сотрудники ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в рамках профилактических мероприятий выявили склад табачной фабрики, в котором хранилась продукция, не прошедшая регистрацию. Полиция изъяла весь сомнительный товар из помещения.

Сумма изъятого составила порядка 50 млн рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде полицейские задержали теневых банкиров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА