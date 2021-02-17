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В Ярославле спасли более 350 диких уток

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Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека.

В Ярославле спасли более 350 диких уток. Об этом рассказали в городском центре гражданской защиты населения.

Спасатели при помощи бензопил и ломов сделали полыньи в водоёмах, так как более сотни уток остались из-за замёрзшей реки без доступа к воде — после этого местные жители забили тревогу.

Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека. Однако сразу после уезда спасателей они сразу принялись плавать.

Ранее утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно.

Видео: Youtube/YarNews-TV

 

Теги: спасатели, утки, ярославль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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nemarinen
Сегодня 15:05

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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