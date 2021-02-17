В Ярославле спасли более 350 диких уток. Об этом рассказали в городском центре гражданской защиты населения.
Спасатели при помощи бензопил и ломов сделали полыньи в водоёмах, так как более сотни уток остались из-за замёрзшей реки без доступа к воде — после этого местные жители забили тревогу.
Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека. Однако сразу после уезда спасателей они сразу принялись плавать.
Ранее утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно.
Видео: Youtube/YarNews-TV
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