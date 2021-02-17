Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека.

В Ярославле спасли более 350 диких уток. Об этом рассказали в городском центре гражданской защиты населения.

Спасатели при помощи бензопил и ломов сделали полыньи в водоёмах, так как более сотни уток остались из-за замёрзшей реки без доступа к воде — после этого местные жители забили тревогу.

Утки и голуби смотрели на спасательную операцию издалека. Однако сразу после уезда спасателей они сразу принялись плавать.

Ранее утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно.

Видео: Youtube/YarNews-TV