Водоплавающие птицы с удовольствием принимают угощения от местных жителей.

Утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно. Фотографиями массового внимания птиц к водоему в Ленинградской области в соцсетях поделилась местная жительница.

В публикации можно увидеть кадры, как водоплавающих птиц кормят прямо с берега, а гости ручья с удовольствием принимают угощение. Судя по снимкам, в определенный момент у ручья находилось не менее полусотни птиц.

Фотограф Антон Кубышкин сделал в петербургском Юнтоловском заказнике редкий снимок большого пестрого дятла.

Фото: ВКонтакте / Марина Лабецкая