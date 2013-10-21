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Утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно
Сегодня, 21:11
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Утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно

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Водоплавающие птицы с удовольствием принимают угощения от местных жителей.

Утки и селезни заполонили Смоляной ручей в Тосно. Фотографиями массового внимания птиц к водоему в Ленинградской области в соцсетях поделилась местная жительница.

В публикации можно увидеть кадры, как водоплавающих птиц кормят прямо с берега, а гости ручья с удовольствием принимают угощение. Судя по снимкам, в определенный момент у ручья находилось не менее полусотни птиц.

Фотограф Антон Кубышкин сделал в петербургском Юнтоловском заказнике редкий снимок большого пестрого дятла.

Фото: ВКонтакте / Марина Лабецкая

Теги: птицы, селезни, тосно, утки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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