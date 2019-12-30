В Ярославле при столкновении двух автобусов погиб человек

Еще 7 человек с травмами госпитализировали в больницу с места ДТП. Московский проспект Ярославля встал в 10-бальной пробке.

Сегодня утром, 24 января, произошло серьезное ДТП с двумя маршрутными автобусами.

В социальных сетях сообщают, что авария произошла незадолго до 7 часов утра на перекрестке улицы Малая Пролетарская и Московского проспекта. Один из автобусов ЛИАЗ поворачивал налево, второй автобус ЛИАЗ пытался его обогнать и врезался в первый. После чего один из автобусов столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб 1 человек, еще 7 человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Из-за ДТП центральная магистраль Ярославля встала в 10-бальных пробках.

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Фото: ВК, Жесть Ярославль