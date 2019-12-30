  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ярославле при столкновении двух автобусов погиб человек
Сегодня, 9:28
92
MShaffter

В Ярославле при столкновении двух автобусов погиб человек

0 0

Еще 7 человек с травмами госпитализировали в больницу с места ДТП. Московский проспект Ярославля встал в 10-бальной пробке.

Сегодня утром, 24 января, произошло серьезное ДТП с двумя маршрутными автобусами.

В социальных сетях сообщают, что авария произошла незадолго до 7 часов утра на перекрестке улицы Малая Пролетарская и Московского проспекта. Один из автобусов ЛИАЗ поворачивал налево, второй автобус ЛИАЗ пытался его обогнать и врезался в первый. После чего один из автобусов столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб 1 человек, еще 7 человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Из-за ДТП центральная магистраль Ярославля встала в 10-бальных пробках.

Ранее: В Нижегородской области в ДТП с автобусом погиб пассажир

Фото: ВК, Жесть Ярославль

Теги: дтп с автобусом, новости россии, новости ярославля, погиб пассажир, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии