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В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом погиб пассажир
Сегодня, 10:29
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В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом погиб пассажир

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Еще 3 человека получили травмы различной тяжести.

 

В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло ранним утром на 346 километре трассы М-7 "Волга"  в Нижегородской области. Грузовик "Даф" столкнулся с автобусом "Пежо", в котором было 6 пассажиров, сообщает РИА Новости. После столкновения с грузовиком автобус столкнулся с отечественным легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб один из пассажиров автобуса. Еще 3 человека получили травмы различной тяжести. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее: В Ивановской области после ДТП перевернулся школьный автобус.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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