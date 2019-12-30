В Нижегородской области в результате ДТП с автобусом погиб пассажир

Еще 3 человека получили травмы различной тяжести.

В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло ранним утром на 346 километре трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области. Грузовик "Даф" столкнулся с автобусом "Пежо", в котором было 6 пассажиров, сообщает РИА Новости. После столкновения с грузовиком автобус столкнулся с отечественным легковым автомобилем.

В результате ДТП погиб один из пассажиров автобуса. Еще 3 человека получили травмы различной тяжести. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее: В Ивановской области после ДТП перевернулся школьный автобус.

Фото: Piter.TV