В Ивановской области перевернулся микроавтобус со школьниками

Автобус перевернулся из-за ДТП с легковушкой.

Сегодня утром, 21 января, в Ивановской области в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 4 школьника.

ДТП произошло утром в Тейковском районе области. Попутный "Рено Логан" врезался в впередиедущий школьный автобус. От удара микроавтобус со школьниками вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали 4 школьника. Их состояние не уточняется. ГИБДД проверяет все причины и обстоятельства ДТП.

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Фото: ВК