В Ивановской области перевернулся микроавтобус со школьниками

Сегодня утром, 21 января, в Ивановской области в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 4 школьника.
ДТП произошло утром в Тейковском районе области. Попутный "Рено Логан" врезался в впередиедущий школьный автобус. От удара микроавтобус со школьниками вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали 4 школьника. Их состояние не уточняется. ГИБДД проверяет все причины и обстоятельства ДТП.
Сегодня ранее: В Марий Эл в ДТП со "скорой" и грузовиком погибли 3 человека
Фото: ВК
Обсуждение ( 0 )