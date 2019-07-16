В Ярославле "лжеинкассатор" увез из автосалона 5 миллионов на велосипеде

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В Ярославле лжеинкассатор вынес из автосалона 5 миллионов рублей и увез на велосипеде.

В Ярославле раскрыто ограбление автосалона. Сообщается, что преступная группа очень тщательно подготовилась к преступлению. Под видом покупателей они приходили в салон по продаже автомобилей и выясняли обстановку. Была куплена инкассаторская форма, велосипед, средства связи. У преступников была и печать инкассаторов.

В назначенный день перед приездом настоящих инкассаторов один из преступников вошел в автосалон и забрал сумму 5 миллионов рублей. Затем вышел с деньгами, сел на велосипед и уехал. Хватились денег только тогда, когда приехали настоящие инкассаторы.

Грабителя вычислили, а за ним вычислили и все остальных участников ограбления. Ущерб автосалону возмещен в полном объеме, преступники не успели потратить деньги.

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Видео: МВД РФ