В Ярославле парень разбил голову приятелю поленом, а тело выбросил в Волгу

Подозреваемого удалось установить по горячим следам.

В Ярославле 20-летний парень подозревается в убийстве приятеля.

Региональные следственные органы СКР по Ярославской области сообщают, что в отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "убийство". 25 сентября прохожие увидели в воде мужское тело и сообщили в полицию. Вскоре полицейским удалось установить личность мужчины.

На теле имелись явные следы насильственной смерти. У него была разбита голова. Как сообщают местные СМИ, убийца бил жертву поленом. 27 сентября сотрудники МВД задержали и подозреваемого. Тот сознался в содеянном, и сообщил, что между ним и жертвой возник конфликт во время распития алкоголя.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:Piter.TV