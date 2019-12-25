В Ивановской области 6-летний ребенок утонул в колодце

Малыш во время игры оступился и упал в канализационный коллектор.

Накануне вечером в Ивановской области 6-летний ребенок утонул в канализационном коллекторе.

"Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области" сообщает, что вечером в понедельник 28 сентября из п. Подвязновский поступило сообщение о несчастном случае с 6-летним ребенком. Во время игры малыш оступился и упал в канализационный коллектор.

Дети - очевидцы сообщили о случившемся бабушке, а ты вызвала спасателей. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Глубина колодца около 2 метров и он был заполнен водой. С помощью спецобмундирования ребенка подняли на поверхность.

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Фото:ПСО по Ивановской области