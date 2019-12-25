Во Владимирской области по пути из школы пропал 7-летний ребенок

Во Владимирской области пошли вторые сутки, как пропал первоклассник.
Семилетний школьник после занятий доехал до нужной остановки, но домой так и не пришел. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о пропаже в полицию. К поискам подключились добровольцы из поисково-спасательных отрядов и местные жители.
По факту безвестного нахождения малолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего.
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Фото:pixabay
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