Во Владимирской области по пути из школы пропал 7-летний ребенок

Ребенка не могут найти уже сутки.

Во Владимирской области пошли вторые сутки, как пропал первоклассник.

Семилетний школьник после занятий доехал до нужной остановки, но домой так и не пришел. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о пропаже в полицию. К поискам подключились добровольцы из поисково-спасательных отрядов и местные жители.

По факту безвестного нахождения малолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего.

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