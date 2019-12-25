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Во Владимирской области по пути из школы пропал 7-летний ребенок
Сегодня, 13:44
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MShaffter

Во Владимирской области по пути из школы пропал 7-летний ребенок

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Ребенка не могут найти уже сутки.

Во Владимирской области пошли вторые сутки, как пропал первоклассник.

Семилетний школьник после занятий доехал до нужной остановки, но домой так и не пришел. Обеспокоенные родители обратились с заявлением о пропаже в полицию. К поискам подключились добровольцы из поисково-спасательных отрядов и местные жители.

По факту безвестного нахождения малолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего.

Ранее:В Воронеже мужчина избил ребенка

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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