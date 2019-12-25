В Ярославле пациент "коронавирусной" больницы выпал из окна и разбился насмерть

В Ярославле разбился насмерть пациент "коронавирусного" отделения.
ЧП произошло сегодня, 28 мая, в госпитале Ветеранов ВОВ, который сейчас перепрофилирован для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Мужчина выпал из окна на 4 этаже медучреждения. Его нашли еще живым, медики пытались реанимировать его, но спасти не смогли.
ГТРК Ярославия со ссылкой на источник в СКР сообщает, что по данному факту следователи проводят проверку.
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Фото: Piter.TV
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