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В Ярославле пациент "коронавирусной" больницы выпал из окна и разбился насмерть
Сегодня, 15:33
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MShaffter

В Ярославле пациент "коронавирусной" больницы выпал из окна и разбился насмерть

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Мужчину пытались реанимировать, но спасти не смогли.

В Ярославле разбился насмерть пациент "коронавирусного" отделения.

ЧП произошло сегодня, 28 мая, в госпитале Ветеранов ВОВ, который сейчас перепрофилирован для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Мужчина выпал из окна на 4 этаже медучреждения. Его нашли еще живым, медики пытались реанимировать его, но спасти не смогли.

ГТРК Ярославия со ссылкой на источник в СКР сообщает, что по данному факту следователи проводят проверку.

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Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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