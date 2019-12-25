В Якутии молодого мужчину убило молнией

Стали известны подробности смерти мужчины.

Накануне, 27 мая, в Якутии мужчину 1981 года рождения убила молния.

Региональные следственные органы СКР по Республике Саха - Якутия сообщают, что вечером 27 мая недалеко от озера в селе Маягас Усть-Алданского района республики было найдено тело молодого мужчины. При осмотре следов криминальной смерти не обнаружено. Зато на теле было несколько следов от термического воздействия.

Во внутренней части кроссовок и в области задней поверхности брюк ниже колен зафиксированы повреждения тканей, сходные между собой по размерам. В кармане брюк обнаружен сотовый телефон, который на ощупь имел высокую температуру и находился в неработающем состоянии. СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия

Опрошенные люди сообщили, что мужчина вышел к родственникам перед самым началом грозы. По предварительным данным, мужчину убила молния. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинская экспертиза.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Саха - Якутия