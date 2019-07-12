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В Омской области 15-летнего подростка убила молния
Сегодня, 8:48
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MShaffter

В Омской области 15-летнего подростка убила молния

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Молния ударила школьника в живот.

Накануне вечером, 18 мая, под Омском от удара молнии погиб 15-летний подросток.

Трагедия произошла около деревни Рославка в Исилькульском районе около 9 часов вечера. Подросток во время грозы пошел встречать в поле корову. Молния ударила мальчику в живот. Помощь подростку пытались оказать односельчане, которые стали свидетелями, а затем и фельдшер. Но спасти подростка не удалось, он скончался.

Сегодня ранее: Под Костромой нашли тело московского профессора, пропавшего без вести прошлой осенью

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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