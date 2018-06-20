В Ярославле неадекват напал на таксиста с канцелярским ножом

В сети опубликовано видео, снятое очевидцем.

В пятницу днем, 12 апреля, в центре Ярославля неадекватный пассажир напал на таксиста, серьезно ранил его и разбил машину.

Сообщается, что в о время движения по Юбилейному мосту пассажир напал на таксиста и серьезно ранил его. После чего мужчина начал громить автомобиль и ногами проломил лобовое стекло. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Его доставили в полицию. Раненый водитель доставлен в больницу.

Ранее на Piter.TV: видео из Тюмени, где в ходе спецоперации уничтожены два террориста.

Видео: YouTube/Инфодребедень