В Ярославле неадекват напал на таксиста с канцелярским ножом

В пятницу днем, 12 апреля, в центре Ярославля неадекватный пассажир напал на таксиста, серьезно ранил его и разбил машину.
Сообщается, что в о время движения по Юбилейному мосту пассажир напал на таксиста и серьезно ранил его. После чего мужчина начал громить автомобиль и ногами проломил лобовое стекло. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Его доставили в полицию. Раненый водитель доставлен в больницу.
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Видео: YouTube/Инфодребедень
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