В Ярославле ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел на улице Полушкина Роща. Поступило сообщение о возгорании в предприятии. Площадь огня составила 4 500 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.
В тушении огня участвовали 100 специалистов и 27 единиц техники. Также был задействован пожарный катер. Спустя время открытое горение ликвидировали.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся гаражный комплекс.
Видео: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все