По предварительной информации, пострадавших нет.

В Ярославле ликвидировали крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Полушкина Роща. Поступило сообщение о возгорании в предприятии. Площадь огня составила 4 500 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 100 специалистов и 27 единиц техники. Также был задействован пожарный катер. Спустя время открытое горение ликвидировали.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся гаражный комплекс.

Видео: МЧС России