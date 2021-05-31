В результате пожара сгорели 24 легковых автомобиля.

В Екатеринбурге загорелся гаражный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 3 августа на улице Фронтовых бригад. Поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе. Площадь огня составила 700 квадратных метров. В результате пожара сгорели 24 легковых автомобиля. Кроме того, повреждены 130 легковых автомобилей и два квадроцикла. В тушении огня участвовали 55 специалистов и 19 единиц техники.

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Видео: МЧС Свердловской области