В Ярославле из горящей квартиры через окно спасли ребенка и беременную девушку

Огнем повреждена только кухня в одной из квартир многоэтажного дома.

В Ярославле из горящей квартиры местные жители через окно спасли ребенка и беременную девушку. Инцидент попал на запись с камеры мобильного устройства одного из очевидцев ситуации. Известно, что воспламенение началось на третьем этаже в пятом доме по Звездной улице. Изначально из помещения повалил черный дым, а затем оттуда пострадавшая попросила о помощи. Двоих мужчинам пришлось забираться на балкон второго этажа, чтобы оттуда достать до девушки. Она все же сумела спустить к ним на руки. В этот момент несколько человек страховали "сасателей" внизу, на земле. Позже в экстренных службах пояснили, что огонь начал распространяться из кухни. Его удалось оперативно ликвидировать. В помещении пострадала только территория в девять квадратных метров.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт