Петербургские хирурги спасли 17-летнего подростка после неудачного катания на снегоходе

Подросток получил тупую травму живота при катании на снегоходе и был экстренно госпитализирован в одну из областных больниц из-за опасности обильного кровотечения и шока.

В ДГКБ № 5 им.Н.Ф.Филатова врачи спасли 17-летнего пациента, который получил тупую травму живота при катании на снегоходе. Об этом рассказали в Комздраве Петербурга.

Подросток получил тупую травму живота при катании на снегоходе и был экстренно госпитализирован в одну из областных больниц из-за опасности обильного кровотечения и шока. Там ему удалили селезенку и провели тампонирование печени.

У мальчика диагностировали разрыв левой доли печени, что являлось прямым показанием для проведения резекции. Для проведения этого редкого операционного вмешательства пациент был переведен в ДГКБ № 5 им.Н.Ф.Филатова.

Перед врачами стояла задача изъять хирургические тампоны, провести резекцию левой доли, сохранив по возможности максимальный процент печени,и не допустив повторного сильного кровотечения. Сейчас подросток проходит восстановительное лечение в больнице. В будущем он сможет вести полноценный и активный образ жизни.

Ранее врачи Перинатального центра Петербурга спасли беременную женщину с мозговым кровоизлиянием. Учитывая доношенный срок беременности, сначала бригадой акушеров-гинекологов было выполнено кесарево сечение.

Фото: Комздрав