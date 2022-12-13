Врачи Перинатального центра Петербурга спасли беременную женщину с мозговым кровоизлиянием

За день до Нового года ее привезли из одного из городских стационаров с мозговым кровоизлиянием в специализированный Перинатальный центр НМИЦ им. В. А. Алмазова.

В Петербурге врачи Перинатального центра спасли беременную петербурженку от кровоизлияния в мозг. Об этом рассказали в паблике центра в соцсети "Вконтакте".

У беременной петербурженки резко ухудшилось состояние. За день до Нового года ее привезли из одного из городских стационаров с мозговым кровоизлиянием в специализированный Перинатальный центр НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Консилиумом специалистов учреждения (нейрохирургов, акушеров-гинекологов, лучевых диагностов) было принято решение о дообследовании беременной. Выяснилось, что ситуация у женщины критическая. В результате консилиума под руководством заместителя главного врача по нейрохирургии Центра Алмазова к.м.н. Константина Борисовича Абрамова и заместителя главного врача по лечебной части Перинатального центра к.м.н. Ольги Алексеевны Ли было принято решение об этапном оперативном лечении.

Учитывая доношенный срок беременности, сначала бригадой акушеров-гинекологов во главе с заведующим родовым отделением Ларисой Ивановной Николайшвили было выполнено кесарево сечение. В ночь на 31 декабря 2022 года в 00:44 появилась здоровая красивая девочка весом 2900 г, с ростом 57 см и оценкой по шкале Апгар 7 и 8 баллов.

Роженицу оставили под общей анестезией на управляемой гипотензии (медикаментозном снижении артериального давления) на 12 часов, чтобы не допустить маточного кровотечения или повторного разрыва аневризмы.

Днем 31 декабря, в преддверии Нового года, бригада нейрохирургов в составе ведущего сосудистого нейрохирурга, заведующего нейрохирургическим отделением № 3 к.м.н. Андрея Евгеньевича Петрова и врача-нейрохирурга к.м.н. Аркадия Александровича Иванова в Перинатальном центре выполнила оперативное лечение разорвавшейся аневризмы.

Лечение принесло очень хороший результат, усилия врачей разных специальностей Центра Алмазова увенчались успехом — счастливая мама и ее дочь через неделю выписались домой в прекрасном самочувствии и новогоднем настроении.

Фото: Piter.tv(архив)

