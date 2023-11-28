В Японском море произошёл пожар на шхуне "Айсберг" с 17 россиянами на борту

Экипаж покинул борт на двух спасательных плотах.

На рыболовной шхуне "Айсберг" в акватории Японского моря, в 250 милях к югу от российского города Владивосток произошло возгорание. Соответствующее заявление журналистам сделал местный руководитель из спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков. Эксперт заметил, что пожар начал распространяться по борту в 06:40 утра 4 июня по местному времени (в 23:40 часов вечера 3 июня по времени Москвы). Специалист пояснил, что на объекте находились россияне. Он покинули шхуну на плоту.

Порт регистрации - Корсаков, судовладелец - ООО "ДВ-флот". Экипаж - 17 человек россиян - покинул борт на двух плотах. Транспортный рефрижератор "Остров Ионы", получив сигнал бедствия, оперативно подошел к аварийному судну и спас всех 17 человек экипажа. Николай Пирожков, эксперт

В настоящее время все спасенные члены экипажа здоровы и в медицинской помощи не нуждаются. "Остров Ионы" следова до Пусана в Южной Корее. Судовладелец "Айсберга" решает вопрос о буксировке аварийного судна в морской порт.

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