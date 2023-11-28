Айсберг А23а по размеру стал сопоставим с Петербургом

Всего за три антарктических зимних месяца айсберг потерял 36% своей площади.

Крупнейший в мире айсберг А23а стремительно теряет площадь. За лето он уменьшился почти на тысячу квадратных километров и раскололся на три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 кв. км. Сейчас его размеры — около 1750 кв. км, что примерно соответствует территории Санкт-Петербурга (Площадь Санкт-Петербурга – 1439 км² – прим. ред.). Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ)

Всего за три антарктических зимних месяца айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня он занимал 2730 кв. км — это можно сравнить с территорией Москвы. На сегодняшний день глыба дрейфует примерно в 70 км к северу от острова Южная Георгия. За зиму она прошла путь около 930 км, огибая остров под действием течений.

Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера ещё в 1986 году. Изначально его площадь составляла 4170 кв. км — почти вдвое больше территории Петербурга. В течение трёх десятилетий он стоял на мели в море Уэдделла, но в 2023 году сорвался и вышел в открытые воды. С тех пор айсберг движется в северном направлении, периодически садясь на мель у острова Южная Георгия.

Фото: Telegram/ ЛЁД (Вадим Махоров)