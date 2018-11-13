Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а снова сократилась

Главный научный сотрудник института, Полина Солощук, уточняет, что за последние недели от гиганта откололись четыре больших фрагмента суммарной площадью более 800 квадратных километров.

Масса крупнейшего в мире айсберга A23a за последнее время значительно уменьшилась — его размеры сократились почти на 20%. Сейчас площадь айсберга составляет 1 423 квадратных километра, однако он продолжает удерживать звание крупнейшего. Об этом сообщили специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института в своём телеграм-канале.

Главный научный сотрудник института, Полина Солощук, уточняет, что за последние недели от гиганта откололись четыре больших фрагмента суммарной площадью более 800 квадратных километров. Эти фрагменты продолжают существовать отдельно, продвигаясь разными путями: основной массив движется на север, а некоторые осколки смещаются в юго-западном направлении. Специалисты уверяют, что образовавшиеся части не представляют угрозы для судов, так как их большие размеры позволяют эффективно отслеживать их радарными системами. Кроме того, скорость таяния льда настолько низка, что уровень моря практически не изменяется, вода успевает распределяться равномерно.

В настоящий момент айсберг расположен примерно в 130 километрах к северу от острова Южная Георгия и, вероятнее всего, продолжит двигаться дальше на север, подвергаясь воздействию ветров и океанических течений.

История этого гигантского айсберга началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера площадью около 4170 квадратных километров — это почти вдвое больше, чем территория Петербурга. Затем, в течение десятилетий, он оставался неподвижным в море Уэделла, пока наконец не сдвинулся с места и не отправился в путешествие вокруг побережья Антарктиды. В январе 2025 года он прибыл близ Южной Георгии, где вновь застрял на мелководье до мая месяца, после чего продолжил своё перемещение поблизости острова. Уже в августе 2025 года от него откололись три крупных блока размерами от 60 до 300 квадратных километров.

Фото: пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института