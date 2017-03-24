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В Японии заявили о продолжении политики санкционного давления на Россию

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Хирокадзу Мацуно рассказал о телефонном контакте между Кисидой и Байденом.

 Япония продолжит оказывать санкционное давление на Россию и активно поддерживать Украину. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на брифинге с журналистами в Токио. Таким образом чиновник прокомментировал местной прессе телефонные переговоры, которые состялись при участии лидера Белого дома Джо Байдена, японского премьер-министра Фумио Кисиды и политических лидеров ряда других стран.

Все это время Япония активно продвигала политику санкций в отношении России и поддержку Украины. Мы продолжим делать это и в дальнейшем, тесно сотрудничая с международным сообществом.

Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что пресс-служба американской администрации сообщила о том, что Джо Байден в беседе с международными союзниками и партнерами  заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Участники беседы обсудили совместные усилия по обеспечению киевского режима оружием и боеприпасами", вопрос укрепления противовоздушной обороны Украины.

В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы".

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース

Теги: саммит g7, санкции, хирокадзу мацуно, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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