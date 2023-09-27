В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы"

Хирокадзу Мацуно рассказал о безопасности воды вблизи АЭС.

Токио предоставляет всем заинтересованным сторонам полные данные по сбросу воды со своей атомной электростанцией "Фукусима-1". Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на брифинге с журналистами. Таким образом чиновник отреагировал на просьбу со стороны СМИ оценить возможный ввод ограничений Россельхознадзора на поставки рыбной продукции из страны на территорию РФ. Хирокадзу Мацуно заметил, что требуется изучить запрос Москвы.

Япония подробно разъясняет вопросы безопасности оборудования по очистке воды и оценки влияния радиации на окружающую среду. Мы и впредь на различных уровнях будет предоставлять информацию с высокой степенью прозрачности. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Хирокадзу Мацуно уточнил, что японское правительство неоднократно давало объяснения на основе научных данных мировому сообществу о безопасности очищенной ALPS воды. Дополнительно власти страны получили доклад от МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов, в том числе и из России.

Захарова назвала враньем речь главы ЕК о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес РФ.

Фото и видео: YouTube / ニコニコニュース