Ёко Камикава рассказала о поддержке мирного населения в Палестине.

В Токио готовы оказать дополнительную финансовую помощь для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Соответствующей информацией с коллегами на каирском саммите по урегулированию обстановки на Ближнем Востоке поделилась японский министр иностранных дел страны Ёко Камикава. Чиновница объяснила, что ее страна уже выделила на указанную цель десять миллиардов долларов. Однако речь идет только о первой порции той помощи, которую намерена оказать Япония нуждающимся в регионе.

Египет сейчас играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи в Газу. Я хотела бы подчеркнуть важность фактической доставки помощи каждому нуждающемуся. Мы приветствуем тот факт, что сегодня утром грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу. Ёко Камикава, глава МИД РФ

Глава МИД добавила, что Япония неизменно является сторонником реализации формулы двух государств, при которой жители Израиля и Палестины могли бы жить стабильно и мирно, при соблюдении требований безопасности для мирного населения. В Токио призвали освободить заложников и удвоить усилия по предотвращению дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке.

Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Фото и видео: YouTube / Sky News