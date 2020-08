В Японии за неделю от жары умерли 10 человек

Аномальная жара в стране началась в августе.

В Японии за неделю от аномальной жары умерли 10 человек. Об этом сообщило местное Главное пожарное управление, которое выполняет функции МЧС и скорой помощи. Специалисты отметили, что почти 6,6 тысяч жителей оказались госпитализированы с тепловым ударом в период с 3 по 9 августа.

Эксперты отметили, что длительная госпитализация потребовалась лишь в 180 случаях. Они признаны тяжелыми. Около 2,4 тысяч японцев поступили в больницы в состоянии средней степени тяжести. Более половины пациентов - пожилые люди. Они не могут включить дома кондиционер из-за соображений экономии и часто работают в саду.

Японские медики напоминают о необходимости следить за самочувствием и пить больше жидкости в жару. В ряде регионов страны показатели термометров поднимаются до отметки выше 38 градусов. В центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.

