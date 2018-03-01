В Японии проснулся вулкан Симмоэ

В сети появилось видео извержения вулкана на острове Кюсю.

Сегодня утром, 1 марта, на острове Кюсю заговорил вулкан Симмоэ.

Этот вулкан относится к действующим вулканам. Симмоэ - один из конусов головного вулкана Кирисима-яма на стыке префектур Миядзаки и Кагосима. Высота его составляет 1421 метр. Последнее извержение наблюдалось 13 октября 2017.

По данным главного метеорологического управления Японии первое дрожание вулкана было зафиксировано около 9 часов утра по местному времени. По состоянию на 12 часов (время мст) толчки сохраняются. В 10 километрах от вулкана наблюдается оседание пепла. В регионе объявлен 3 уровень опасности. На вулкан нельзя взбираться и приближаться к нему.

Видео: YouTube/GOLDEN SECTION