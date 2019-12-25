Купить игрушку можно за 1850 долларов.

В Японии представили самый маленький в мире кубик Рубика с гранью в 9,9 миллиметра и массе 2 грамма. Об этом сообщила местная компания Mega House. Игрушка стала одним из экспонатов столичной выставки "Сокровища Венгрии", посвященной 40-летию данного изобретения. Производитель уверяет, что кубиком Рубика удобно пользоваться, несмотря на него габариты.

Изделие создано из алюминия. В создании кубика кроме Mega House принимала участие компания Iriso Precision. Она специализируется на обработке металла. Стоимость маленького кубика Рубика в Японии обойдется покупателем в 198 тысяч иен (около 1 850 долларов). В комплекте к нему прилагается подставка.

Напомним, что Кубик Рубика назван в честь венгерского создателя, архитектора Эрнё Рубика. Ученый изобрел игрушку в 1974 году. С того времени она стала самой продаваемой на планете. Общее число проданных копий достигло 450 миллионов.

В США указали Японии на нерациональность нового плана укрепления ПРО.