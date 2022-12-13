В Японии осудили решение РФ разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии

Хирокадзу Мацуно оценил решение Кремля разместить стратегический арсенал в Белоруссии.

В Японии осудили решение российского руководства разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник заметил, что его страна подвергалась атомной бомбардировке со стороны США, поэтому считает неприемлемым постановление Москвы разместить свое тактическое ядерное оружие на территории дружественной республики. Япония призывает с снижению эскалации конфликта.

Япония решительно не может принять угрозу ядерного оружия со стороны России. Япония осуждает решение президента Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, поскольку в условиях продолжения агрессии на Украине это приведет к дальнейшей эскалации. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что 25 марта российский президент Владимир Путин заявил о том, что Кремль по просьбе белорусской стороны разместит собственное тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, как это издавна делают власти США на территории своих международных союзников. В настоящее врем Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем такого оружия. Политик добавил, что 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В Японии назвали неприемлемой позицию РФ по промыслу в районе Курильских островов.

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