В Японии назвали неприемлемой позицию РФ по промыслу в районе Курильских островов

Хирокадзу Мацуно рассказал о соглашении с Россией от 24 марта.

Японское правительство считает неприемлемой позицию России о невозможности согласования международных консультаций, касающихся рыбного промысла в районе Курильских островов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Чиновник добавил, что власти положительно оценивают соглашение от 24 марта с Москвой о вопросе условий вылова лосося и форели японскими рыбаками на 200-мильной исключительной экономической зоне.

Мы считаем неприемлемой позицию российской стороны и изучаем возможности для возобновления деятельности в рамках соответствующего соглашения. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных исключительных экономических зонах друг друга на основе соглашения от 1984 года. Ежегодно Токио и Москва проводят консультации для согласования квот на вылов морепродуктов.

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