Япония введет санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР

Хирокадзу Мацуно считает, что КНДР может провести даже ядерное испытание.

Япония введет санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи. Соответствующее заявление об этом сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник счел действия властей КНДР провокацией, которая неприемлема, так как угрожает мировой стабильности. В списке новых ограничений со стороны Токио записана заморозка финансовых и имущественных активов в случае их обнаружения, против пяти компаний.

Повторяющиеся провокационные действия Северной Кореи неприемлемы, они угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Эксперт добавил, что власти КНДР в последний месяц значительно активизировали собственные ракетные пуски. Одна из запущенных Пхеньяном ракет при этом смогла пролететь над территорией Японии. По вопросу мониторинга Токио тесно взаимодействует с Южной Кореей.

Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции.

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