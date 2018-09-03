Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции

Ёсимаса Хаяси рассказал о том, что в мире не стало больше стран, которые осуждают Москву.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал тот факт, что лично провел работу с представителями третьих стран, чтобы увеличить количество поддержавших антироссийскую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. В этом документе участники Всемирной организации осудили проведенные референдумы на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. "За" принятие решение выступили 143 государства, "против" - пятеро, воздержались 35 стран.

Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Внешнеполитическим министр в ходе пресс-конференции в Токио добавил, что на текущий момент нельзя говорить об увеличении числа стран, поддерживающих антироссийские резолюции. Он напомнил, что были государства, которые воздержались от принятия резолюции в марте 2022 года, но сейчас проголосовал "за". Однако также были страны, которые ранее выступали "за", но сейчас - воздержались.

Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA