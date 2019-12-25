В Японии обнаружили останки самой древней жертвы нападения акулы

Мужчина был рыбаком и охотником-собирателем.

Археологи из Оксфордского университета нашли останки самой древней жертвы нападения акулы. Это произошло примерно 3 тыс. лет назад. Статья была опубликована в журнале Journal of Archeological Science: Report.

Сообщается, что мужчина был рыбаком и охотником-собирателем. Он жил в Японии в конце периода Дзёмон в 1370-1010 годах до нашей эры.

Отмечается, что останки нашли на стоянке древних людей Цукумо недалеко от Внутреннего Японского моря. На костях были обнаружены 790 глубоких зазубренных отметин, которые остались от зубов акулы.

Предполагается, что на мужчину напала белая акула Carcharodon carcharias или тигровая акула Galeocerdo cuvier.

Отметим, что ученые в Арктике нашли также останки динозавров. Как выяснилось, жили они там круглый год. Ученые будут выяснять, как им удалось выжить в таком холодном климате.

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