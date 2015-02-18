В Арктике обнаружили останки динозавров

Были найдены крошечные окаменелости, в которых вылуплялись птицы.

В Арктике ученые обнаружили останки динозавров. Предполагается, что жили они там круглый год. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

Ученые рассказали, что нашли крошечные окаменелости, в которых вылуплялись птицы. Взрослые особи их там и выращивали. Находки указывают на то, что в северных районах динозавры обитали круглый год.

"Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах", — говорится в статье.

Отмечается, что это достаточно редкая находка. Сейчас очень редко можно найти останки динозавров, так как они хрупкие и мелкие.

Ученые в будущем попытаются выяснить, как динозавры выживали в таком холодном климате.

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