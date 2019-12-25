Китайские ученые заставили самцов крыс родить потомство

Беременность самцов проходила в несколько этапов.

Ученые из военно-морского медицинского университета в Шанхае заставили самцов крыс выносить и родить потомство. Для осуществления этой идеи понадобилась сложная операция, сообщает издание Global Times.

Для того, чтобы самцы смогли "забеременеть", ученые соединили кровоток кастрированного самца с кровотоком самки для поддержания его организма гормонами. Через некоторое время самцам пересадили матку другой женской особи, а после этого обои животным подсадили эмбрионю И уже на 21 день родилось потомство.

Однако выжили лишь 3,68% эмбрионов. Отмечается, что шесть самцов смогли выносить шесть крысят.

Ученые уверены, что результаты данной работы окажут в дальнейшем большое влияние на репродуктивную биологию. Однако некоторые ученые в этом сомневаются, подчеркивая, что в эксперименте также участвовали самки.

Ранее мы писали, что ученые из Израиля обнаружили во время раскопок ранее неизвестную группу людей. У этих людей были общие черты как с неандертальцами, так и с архаичными Homo.

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