В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра. Группа исследователей из университета Цукуба в префектуре Ибараки, канадского университета Калгари и японского Музея природы и человека префектуры Хёго наткнулась на древнюю находку. В диаметре яйцо достигает всего 4,5 сантиметров а в ширину - 2 сантиметра. Предположительно, оно отложено в меловой период мезозойской эры около города Тамба в префектуре Хёго в западной части страны. Возраст объекта составляет около 110 миллионов лет.

Ученые считают, что яйцо принадлежит самке карликового теропод - хищному подотряду, к которому также относились тиранозавры. В Тамбе обнаружено целое гнездо данных динозавров. Новый вид самого маленького яйца динозавров в мире получил название Himeoolithus murakamii. В переводе с японского hime означает "маленький". Oolithus с греческого языка переводится как "каменное яйцо". Второе слово создано от фамилии Сигэру Мураками, который впервые обнаружил кладки яиц динозавров в районе Тамба.

Фото: University of Tsukuba and Museum of Nature and Human Activities