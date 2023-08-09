В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

В стране состоялись памятные мероприятия для увековечивания жертв трагедии.

Жители Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Нагасаки, которую осуществили американские военнослужащие 78 лет назад. Впервые торжественная церемония с 1963 года проводится не на территории парка Мира, а в крытом комплексе. Такие изменения связаны с проходящим в регионе тайфуном "Канун". Согласно традиции, минута молчания объявлена в стране в 11:02 утра по местному времени (05:02 утра по времени Москвы). Именно в это время в 1945 году разорвалась ядерная бомба "Толстяк", которую сбросил на землю стратегический бомбардировщик ВВС США В-29. Из-за плохих погодных условий в церемонии не мероприятии не принимают очного участия премьер-министр Фумио Кисида и правительственные чиновники, иностранные послы и дипломаты. Новый мэр города Нагасаки Сиро Судзуки зачитал декларацию мира, п после перед собравшимися в режиме онлайн с речью выступил глава японского правительства.

Напомним, что Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью самолета В-29 под управлением майора Чарльза Суини являлся город Кокура, находящийся в северной части острова Кюсю. Однако в то утро фиксировалась сильная облачность, поэтому пилот принял решение повернуть борт на юго-запад и направиться к Нагасаки.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС