Власти Ленинградской области обяжут развивать дороги в Янино

В субботу, 30 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что новых разрешений на строительство домов в Янино не будет без новой схемы местной улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.
Дрозденко отметил, что в ближайшее время пройдет совещание по этому вопросу в правительстве Ленобласти.
Каждый застройщик будет получать согласие области на стройку только после подписания соглашения с Дирекцией комплексного развития территорий по "вкладу" в развитие местных дорог в Янино.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
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Фото: пресс-служба Ленобласти
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