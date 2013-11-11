Власти Ленинградской области обяжут развивать дороги в Янино

Дрозденко отметил, что в ближайшее время пройдет совещание по этому вопросу в правительстве Ленобласти.

В субботу, 30 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что новых разрешений на строительство домов в Янино не будет без новой схемы местной улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.

Дрозденко отметил, что в ближайшее время пройдет совещание по этому вопросу в правительстве Ленобласти.

Каждый застройщик будет получать согласие области на стройку только после подписания соглашения с Дирекцией комплексного развития территорий по "вкладу" в развитие местных дорог в Янино. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

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Фото: пресс-служба Ленобласти