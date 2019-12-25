Учитель по гуслям из Всеволожска представит регион на всероссийском конкурсе

Виктория Бирюкова одержала победу в региональном туре общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств".

Во вторник, 21 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что, одержавшая победу в региональном туре учитель по гуслям, представит регион на втором туре.

Преподаватель игры на гуслях из Детской школы искусств имени Михаила Ивановича Глинки города Всеволожск Виктория Бирюкова одержала победу в региональном туре общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств". уточнили в пресс-службе

Учитель отправится на второй тур конкурса, который будет проходить месяц, с 1 по 30 октября, среди педагогов Северо-Западного федерального округа. В этот раз Виктория Бирюкова представит свои таланты и знания в конкурсных испытаниях – "самопрезентация", "открытый урок", "круглый стол" и "дискуссия".

Ранее мы писали, что на ремонт булыжной мостовой Шлиссельбургского шоссе потратят почти 100 млн рублей.

Фото: Гусли. Мастерская гусельного искусства. / Вконтакте