В Янино на пешеходном переходе сбили женщин

Очевидцы вызвали скорую и ДПС.

Иномарка сбила двух женщин в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Пострадавшие попали под колеса автомобиля, когда шли по пешеходному переходу. О происшествии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Свидетели ДТП сразу вызвали скорую помощь и ДПС. На фото видно, что пострадавшие лежат на асфальте. Информации об их состоянии нет, от помощи посторонних они отказались.

Детали ДТП не приводятся.

Ранее в центре Петербурга "Тойота" насмерть сбила мужчину.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП