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В Янино на пешеходном переходе сбили женщин
Сегодня, 10:27
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nastya960

В Янино на пешеходном переходе сбили женщин

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Очевидцы вызвали скорую и ДПС.

Иномарка сбила двух женщин в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Пострадавшие попали под колеса автомобиля, когда шли по пешеходному переходу. О происшествии рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Свидетели ДТП сразу вызвали скорую помощь и ДПС. На фото видно, что пострадавшие лежат на асфальте. Информации об их состоянии нет, от помощи посторонних они отказались.

Детали ДТП не приводятся.

Ранее в центре Петербурга "Тойота" насмерть сбила мужчину.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП

 

Теги: сбили пешеходов, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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