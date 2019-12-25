В Янино-1 и Кудрово откроются пункты вакцинации от коронавируса

С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

В Янино и Кудрово развернут пункты вакцинации от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно на портале "Госуслуги" или на сайте Всеволожской больницы.

С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, в самом пункте необходимо заполнить анкету и добровольное согласие на прививку.

Прививку могут сделать люди с 18 лет. При этом перед вакцинацией пациентов осматривает врач, который при определенных случаях может посоветовать не делать прививку в данный момент.

В Петербург завезли более 37 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

Фото: Piter.tv