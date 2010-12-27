Один припаркован у Нахимовского училища, второй — в Алексеевском доке Кронштадского морского завода.

В Петербурге обнаружили два крейсера "Авроры". Один припаркован у Нахимовского училища, второй — в Алексеевском доке Кронштадского морского завода. Эту путаница отражена на "Яндекс. Картах".

"Аврора" — одна из главных достопримечательностей Северной столицы. В настоящее время она находится на вечной стоянке у Нахимовского училища, куда ее перевели в 1948 году. В 2014 году корабль пришел в аварийное состояние и его поставили в эллинг судостроительного завода. После "Аврору" вернули к причалу на Большой Невке.

Ранее мы писали, что теперь по крейсеру "Аврора" можно "пройтись" в 3D.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"