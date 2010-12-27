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Теперь по крейсеру "Аврора" можно "пройтись" в 3D
Сегодня, 21:25
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IRINA_CHALKINA
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Теперь по крейсеру "Аврора" можно "пройтись" в 3D

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Президентская библиотека запустила виртуальный тур по знаменитому крейсеру.

Крейсер "Аврора" теперь доступен в 3D для всех польователей Президентской библиотеки.Пройти электронную экскурсию можно из любого уголка планеты.  Сообщает Собака.ru.

Экспозиция корабля начинается с верху, затем нас просят проследовать с помощью красной стрелки на палубу. Разработчики виртуального тура предоставляют 16 разделов с максимально подробной информацией об истории крейсера.

 Президентская библиотека намрена до начала блокады Ленинграда разработать еще один виртуальный тур по Музею обороны и блокады. 

Фото: официальный сайт Президентской библотеки

Теги: крейсер аврора , президентская библиотека
Категории: Лента новостей Новости СПб

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