Теперь по крейсеру "Аврора" можно "пройтись" в 3D

Президентская библиотека запустила виртуальный тур по знаменитому крейсеру.

Крейсер "Аврора" теперь доступен в 3D для всех польователей Президентской библиотеки.Пройти электронную экскурсию можно из любого уголка планеты. Сообщает Собака.ru.

Экспозиция корабля начинается с верху, затем нас просят проследовать с помощью красной стрелки на палубу. Разработчики виртуального тура предоставляют 16 разделов с максимально подробной информацией об истории крейсера.

Президентская библиотека намрена до начала блокады Ленинграда разработать еще один виртуальный тур по Музею обороны и блокады.

Фото: официальный сайт Президентской библотеки