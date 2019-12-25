В Ям-Ижоре временно перекроют трассу М-10

Специалисты будут монтировать пролетное строение пешеходного перехода.

В 23:00 во вторник, 7 сентября, на 673-м км дороги М-10 перекроют три полосы движения в сторону Москвы. Проезд организуют по оставшимся трем полосам – по двум в сторону Петербурга, по одной – в сторону Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения продлятся до восьми утра следующего дня, 8 сентября. В указанный период планируют кратковременное полное перекрытие федеральной дороги на период не более 20 минут. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Специалисты будут выполнять монтаж пролетного строения будущего надземного пешеходного перехода. Подрядчик продолжает работы на участке по строительству надземного пешеходного перехода, проезда тоннельного типа для сельскохозяйственной техники, переустройство сетей и мелиоративных систем, устройство двух путепроводов и асфальтирование части съездов, входящих в транспортную развязку.

Ранее мы писали, что движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"