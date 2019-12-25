Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто

Время перекрытия составит не более 20 минут.

​​​​​Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке трассы будут монтировать рамные опоры. Полностью движение будет перекрыто на 622 км:

7-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;

8-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;

Работы проводит АО "ПСК" по заказу ООО "ПитерСтрой".

Водителей предупредили о начавшейся миграции лосей в Ленобласти.

Фото: сайт Упрдор "Россия"