Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто

Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На участке трассы будут монтировать рамные опоры. Полностью движение будет перекрыто на 622 км:
7-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;
8-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;
Работы проводит АО "ПСК" по заказу ООО "ПитерСтрой".
Водителей предупредили о начавшейся миграции лосей в Ленобласти.
Фото: сайт Упрдор "Россия"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все