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Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто
Сегодня, 11:08
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Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто

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Время перекрытия составит не более 20 минут.

​​​​​Движение на трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти вновь будет временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке трассы будут монтировать рамные опоры. Полностью движение будет перекрыто на 622 км:

7-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;

8-го сентября с 00:00 до 00:20 и 03:00 до 03:20;

Работы проводит АО "ПСК" по заказу ООО "ПитерСтрой". 

Водителей предупредили о начавшейся миграции лосей в Ленобласти. 

Фото: сайт Упрдор "Россия"

Теги: м-10, перекрытие дороги
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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