В Ленобласти водителей предупредили о начавшейся миграции лосей

По словам зоозащитников, большинство "зооаварий" происходит в ночное и утреннее время с с 23:00 до 02:00 и с 05:00 до 09:00.

В центре реабилитации диких животных "Велес" сотрудники предупредили автомобилистов о начавшейся миграции лосей. С этим связано возможное увеличение ДТП с участие животных. Об этом они сообщили в группе центра во "Вконтакте"

По словам зоозащитников, большинство "зооаварий" происходит в ночное и утреннее время с с 23:00 до 02:00 и с 05:00 до 09:00. Сотрудники рекомендуют пропустить животное, если автомобилист встретит его на дороге. Также не рекомендуется пугать и контактировать со зверем.

До конца октября продлится гон лосей. В центре отмечают, что подобные аварии заканчиваются смертью либо животного, либо обоих участников дорожного происшествия.

Ранее в Волхове лось чуть не стал виновником массовой аварии. На кадрах видно, как два автомобиля едут навстречу друг другу по Мурманскому шоссе, а перед ними на расстоянии нескольких метров на дорогу выскакивает лось.

Фото: pexels