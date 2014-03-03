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В Ялте полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД

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Ему предстоит выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В Ялте полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел 20 ноября на автодороге Ялта-Севастополь. Водитель Skoda не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На него пожаловались в социальных сетях.

Нарушителем оказался 54-летний житель Нижегородской области. Ему предстоит выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода.

Видео: Telegram / МВД Крым

Теги: мвд крыма, нарушение пдд, полицейские, ялта
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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