Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 25 ноября на Открытом шоссе. Девушка, находившаяся за рулем BMW, не справилась с управлением и совершила наезд на двух женщин и одного мужчину, которые находились на тротуаре. Все трое были доставлены в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно