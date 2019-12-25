Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

В Якутске загорелись мусор и утеплитель под домом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 17 сентября на улице Курашова. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали людей из здания. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Огнеборцами спасено с помощью спасательных устройств 28 человек. Всего в тушении пожара участвовали 24 специалиста и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)