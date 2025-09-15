  1. Главная
В Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси

По предварительной информации, пострадали три человека.

В Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 15 сентября. В квартире на первом этаже выбило окна. Отмечается, что после взрыва возгорания не произошло. По предварительной информации, пострадали три человека. Из дома самостоятельно вышли на улицу 79 жильцов, в том числе 12 детей. На месте работают 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга начала проверку после взрыва газа в квартире на Стойкости.

Видео: Telegram / #кобзевнасвязи

